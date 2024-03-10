Ограничения на работу аэропорта «Пулково» сняли в Петербурге

Из-за чего именно «закрывали» небо не уточняется. Однако за сегодняшний день сбили уже три украинских беспилотника. Два — в Новгородской области, один — в Тосненском районе Ленинградской области. Кроме того, к таким мерам могли прибегнуть из-за мощнейшего пожара в ангаре на Волхонском шоссе под Петербургом — там густой черный дым валит так высоко вверх, что его видно уже из разных районов города и даже пригородных электричек.