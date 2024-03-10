За год пользователей социальных сетей в Молдове стало на треть больше — отчет

КИШИНЕВ, 10 мар — Sputnik. Количество пользователей социальных сетей в Молдове с начала 2023 года по начало 2024 года выросло на 378 тысяч, или на 31,5%, такие данные приводятся в отчете Digital 2024 по Молдове.
«В январе 2024 года в Молдове было 1,58 миллиона активных пользователей социальных сетей», — отмечается в отчете.
По опубликованным данным, число пользователей социальных сетей в стране в начале 2024 года было эквивалентно 46,8% от общей численности населения. Однако авторы исследования отмечают, что «пользователи социальных сетей могут не представлять собой уникальных людей».
«Данные, опубликованные в инструментах планирования рекламы ведущих платформ социальных сетей, показывают, что в начале 2024 года в Молдове социальными сетями пользовались 1,58 миллиона пользователей в возрасте 18 лет и старше, что эквивалентно 60,6% от общей численности населения в возрасте от 18 лет», — говорится в отчете.
В документе также приведены данные на начало 2024 года о количестве пользователей в Молдове некоторых соцсетей:
- Facebook* — 1,30 миллиона;
- Instagram* — 1,03 миллиона;
- TikTok — 1,58 миллиона;
- X (Twitter) — 118,2 тысячи.
В январе 2024 года 73,6% от общей базы интернет-пользователей Молдовы (независимо от возраста) использовали хотя бы одну платформу социальных сетей. На тот момент 51,2% пользователей социальных сетей в республике составляли женщины, а 48,8% — мужчины, — отмечается в отчете.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.