Народная артистка России и диктор Светлана Моргунова умерла в возрасте 84 лет

Свой последний день рождения Моргунова отметила совсем недавно — 6 марта.
— Умерла Светлана Моргунова, все правильно, — приводит заявление источника РИА Новости.
Светлана Моргунова родилась в 1940 году в Москве. Свое профессиональное образование она получила в театральной студии при Театре имени Моссовета. Во время студенчества Моргунова принимала участие в театральных постановках.
С 1961 года Светлана Моргунова являлась диктором советского Центрального телевидения. Она вела такие популярные музыкальные передачи, как «Голубой огонек» и «Утренняя почта». Помимо работы на радио, Моргунова была диктором на телевидении.
За свои творческие успехи Светлана Моргунова была удостоена нескольких наград и премий. Так, в 2011 году она получила орден Дружбы, в 2000 году — титул народной артистки России, а в 1978 году — звание народной артистки РСФСР.