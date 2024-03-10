На трассах трех регионов Казахстана закрыто движение

Восточно-Казахстанская область — 1 автодорога общей протяженностью 160 км (угроза самопроизвольного схода снежных лавин).
1. «Усть-Каменогорск-Алтай-Большой Нарын-Катон-Карагай-Рахмановские ключи» — с. Ушановское-г. Алтай (для всех видов автотранспорта).
Кызылординская область — 1 автодорога общей протяженностью 204 км (ухудшение погодных условий в Улытауской области)
1. «Кызылорда-Павлодар» — г. Кызылорда-гр. Улытауской обл. (для всех видов автотранспорта).
Область Улытау — 1 автодорога общей протяженностью 208 км (дождь гололёд)
1. «Кызылорда-Павлодар» — гр. Кызылординской обл. -п. Талап. (для всех видов автотранспорта).
На автодорогах республиканского значения задействовано 213 единиц техники и 272 человек.