10 марта , EL.kz , Общество

На трассах трех регионов Казахстана закрыто движение

В связи с ухудшением погодных условий, введено ограничение движения транспорта, которое действует на 3 автодорогах республиканского значения в 3 областях, передает ИА El.kz со ссылкой на КазАвтоЖол.