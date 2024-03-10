Шахтер из Словакии прилетел в РФ на концерт SHAMAN

«Если бы я смог, я бы взял оружие и пошел сражаться за РФ. Это самое лучшее государство в мире, самый лучший певец в мире», — сказал Духонь на встрече с SHAMAN, которая состоялась перед выступлением автора и исполнителя.
Шахтер отметил, что SHAMAN делает многое для русского народа и тех военнослужащих, которые находятся в зоне спецоперации. При этом Духонь подчеркнул, что при первом прослушивании песни «Встанем» он испытал невероятные чувства.
«У меня текли слезы, я смотрел фотографии падших русских солдат. Я очень горд за каждого русского солдата, который погиб, освобождая Донбасс», — сказал он.
Духонь заявил, что он очень счастлив от факта своего пребывания в России, а также выразил желание встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. Шахтер со своей супругой признались, что в Словакии находится много ценителей творчества исполнителя SHAMAN, а его песни там знают и любят.
Автор, в свою очередь, поблагодарил мужчину за сказанные слова и отметил, что никто не говорил ему подобного раньше.
«И я не знаю, достоин ли я таких слов», — сказал SHAMAN.
Также Духонь пропел строчку из песни SHAMAN «Я русский».
Накануне SHAMAN рассказал журналистам о своей поездке в Донбасс, которая вдохновила его на написание двух хитов — «Мы» и «Мой бой». Он сообщил, что в Луганске он записал зал, который скандировал «мы», и вставил это в аудиопесню. Эти голоса теперь увековечены в этой композиции, отметил исполнитель.
До этого, 8 марта, SHAMAN выступил с благотворительным концертом в Можайской женской колонии в Подмосковье и поздравил сотрудниц и заключенных с 8 Марта. Он приехал туда с корзиной цветов для женщин, а на самом концерте в клубе исправительной колонии (ИК) порадовал как известными композициями — «Ты моя», «Встанем», «Я русский», — так и новой, еще не звучавшей на сцене песней «Мама».