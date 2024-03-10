Шахтер из Словакии прилетел в РФ на концерт SHAMAN

До этого, 8 марта, SHAMAN выступил с благотворительным концертом в Можайской женской колонии в Подмосковье и поздравил сотрудниц и заключенных с 8 Марта. Он приехал туда с корзиной цветов для женщин, а на самом концерте в клубе исправительной колонии (ИК) порадовал как известными композициями — «Ты моя», «Встанем», «Я русский», — так и новой, еще не звучавшей на сцене песней «Мама».