Умерла диктор Центрального телевидения СССР Светлана Моргунова

«Умерла Светлана Моргунова, все правильно», — сообщили РИА Новости в окружении Моргуновой.
Светлана Моргунова родилась 6 марта 1940 года в Москве. Училась в театральной студии при театре имени Моссовета. Еще будучи студенткой, принимала участие в спектаклях.
С 1961 года — диктор Центрального телевидения СССР. Работала в разных жанрах: знакомила зрителей с программой телепередач, а также провела многие выпуски музыкально-развлекательной программы «Голубой огонёк» и некоторые выпуски музыкальной программы «Утренняя почта».