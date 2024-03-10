Умерла диктор Центрального телевидения СССР Светлана Моргунова

С 1961 года — диктор Центрального телевидения СССР. Работала в разных жанрах: знакомила зрителей с программой телепередач, а также провела многие выпуски музыкально-развлекательной программы «Голубой огонёк» и некоторые выпуски музыкальной программы «Утренняя почта».