НОВАТ попал в тройку самых дорогих оперных театров России

Итак, первое место занимает Большой театр: там цены на билеты достигают 30 тысяч рублей. На втором месте оказался Мариинский театр в Санкт-Петербурге: там за билет просят до 14 тысяч рублей. Замыкает тройку НОВАТ: там цены на билеты доходят до 12500 рублей.