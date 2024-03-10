НОВАТ попал в тройку самых дорогих оперных театров России

Новосибирский государственный академический театр оперы и балета вошел в тройку российских оперных театров с самыми высокими ценами на билеты.
Итак, первое место занимает Большой театр: там цены на билеты достигают 30 тысяч рублей. На втором месте оказался Мариинский театр в Санкт-Петербурге: там за билет просят до 14 тысяч рублей. Замыкает тройку НОВАТ: там цены на билеты доходят до 12500 рублей.
А самой бюджетной оказалась Приморская сцена Мариинского театра во Владивостоке: там за билеты просят от 300 рублей. На втором месте по доступности билетов — Башкирский театр оперы и балета (Уфа): ценник там на 50 рублей выше.