В Перми на лед вышли легенды советского хоккея во главе с Вячеславом Фетисовым

Команды показали зажигательный хоккей, в этот вечер на льду не было победителей и проигравших. «Губерния» сумела отыграться и свести матч к ничейному результату — 3:3 (1:2, 1:0, 1:1). В составе пермяков отличились: Сергей Пискунов, Александр Гулявцев и Александр Агеев. В звездном десанте шайбы забросили: Евгений Давыдов, Руслан Гутнов и Андрей Коваленко.