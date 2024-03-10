В Перми на лед вышли легенды советского хоккея во главе с Вячеславом Фетисовым

В Перми 10 марта состоялся гала-матч между командами «Легенда» и «Губерния». Легендарную команду представили чемпионы мира и Олимпийских игр по хоккею, включая Вячеслава Фетисова, Сергея Бабинова, Ирека Гимаева, Виктора Шалимова, Владимира Голикова, Андрея Коваленко, Евгения Давыдова и других прославленных хоккеистов. Готовил команду к матчу Владимир Мышкин.
Команде легенд в это вечер противостояла команда «Губерния», в которую вошли представители правительства региона и депутаты краевого парламента, ветераны пермского хоккея: Андрей Алякринский, Альберт Демченко, Александр Гулявцев, Альберт Марданов, Александр Агеев. На лед сборную Прикамья вывел глава региона Дмитрий Махонин.
Команды показали зажигательный хоккей, в этот вечер на льду не было победителей и проигравших. «Губерния» сумела отыграться и свести матч к ничейному результату — 3:3 (1:2, 1:0, 1:1). В составе пермяков отличились: Сергей Пискунов, Александр Гулявцев и Александр Агеев. В звездном десанте шайбы забросили: Евгений Давыдов, Руслан Гутнов и Андрей Коваленко.
В своем телеграм-канале Дмитрий Махонин выразил благодарность чемпионам за то, что своим примером они мотивируют заниматься спортом, дарят эмоции любителям хоккея.
«Пермь — это город, где закладываются большие перспективы. Здесь будет один из больших спортивных регионов страны», — в свою очередь отметил Вячеслав Фетисов.
Матч состоялся в честь первого успеха отечественных хоккеистов на международной арене: 70 лет назад, 7 марта 1954 года, советская сборная впервые завоевала титул чемпионов мира по хоккею.