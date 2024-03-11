В Волгограде пригласили горожан прийти в парк на субботник

Для преображения Центрального парка культуры и отдыха заготовили 100 крупномерных деревьев и более 3 тысяч цветов. В субботниках весной должны поучаствовать 1,5 тысячи человек, сообщили в дирекции парка.
Если погода позволит, то первые субботники пройдут в ЦПКиО уже в конце марта. Другие массовые работы в парке запланировали на следующие даты:
- 13 апреля. Школьники, воспитанники детсадов и члены общественных организаций уложат газон на территории «Подворья».
- 20 апреля. В зоне детских аттракционов гости парка посадят китайскую гвоздику, розовую немезию, вербену и петунию.
- 27 апреля. В парке появятся фитостены с не менее чем 1500 цветами.
За ходом работ проследят агрономы. Все высаженные растения и деревья предоставят участникам субботников бесплатно.