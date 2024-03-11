Чего нельзя делать 11 марта, в день Прокопа Перезимнего

Прокопий оставил мирские заботы, стал монахом и посвятил свою жизнь молитве и посту. Чистота его духовной жизни и твердость веры вызывали восхищение среди духовников.
Преподобный Прокопий вместе с другими сторонниками православия стоял против иконоборцев и успешно аргументировал свою позицию. Это навлекло на него гнев императора, вслед за которым последовало наказание. Прокопия подвергли тяжким пыткам и заключили в темницу, где он завершил свой путь вместе со святым Василием.
11 марта начинается весеннее таяние, снег исчезает, зимние дороги уступают место весенним тропинкам. Жители внимательно следят за признаками природы, чтобы определить удобное время для земельных работ. Начинается Масленичная неделя — с 11 по 17 марта.
Что запрещено делать в Прокопьев день
Не рекомендуется отправляться в дальние путешествия. Если путешествие неизбежно, важно сохранять тишину и спокойствие, не прощаться громогласно, с эффектными жестами, иначе уезжающий не скоро вернется.
Также не рекомендуется приглашать гостей, чтобы избежать возможных конфликтов и разногласий в семье.
Уходящая зима все еще сохраняет силу, поэтому в этот день лучше остаться дома и прислушаться к признакам природы, предвещающим скорый приход весны.
Нельзя шуметь, издавать громкие звуки, иначе можно остаться без любимого и денег в доме.
Ночью нельзя смотреть в окно — так можно привлечь в дом бесов. Вечером стоит сразу завесить окна шторами, чтобы не было беды.