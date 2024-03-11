Чего нельзя делать 11 марта, в день Прокопа Перезимнего

Преподобный Прокопий вместе с другими сторонниками православия стоял против иконоборцев и успешно аргументировал свою позицию. Это навлекло на него гнев императора, вслед за которым последовало наказание. Прокопия подвергли тяжким пыткам и заключили в темницу, где он завершил свой путь вместе со святым Василием.