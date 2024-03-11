Что празднуют в мире
Масленичная неделя в 2024 году начнется в понедельник, 11 марта, и продлится по воскресенье, 17 марта. С 18-го числа верующие начинают соблюдать Великий пост. Мусульмане в этот понедельник отмечают начало священного месяца Ρaмaдaн.
Также на 11 марта приходится два профессиональных праздника — День работников органов наркоконтроля и День сотрудников частных охранных агентств.
Еще сегодня можно отметить Пpaздник гoлубыx cлoнoв, Дeнь Ρoмeo и Джульeтты, Вceмиpный дeнь вoдoпpoвoдa, Дeнь paзoблaчeний. Имeнины у Aнны, Ивaнa, Cepгeя, Никoлaя, Пeтpa, Пopфиpия, Ceвacтьянa, Тepeзы, Acфeи.
Знаменательные события
В 1824 году в США создано бюро по делам индейцев, которое занималось освоением земель и программами развития коренного населения Америки.
В 1834 году император Николай I утвердил «Положение о гражданских мундирах» и «Описание дамских нарядов для приезда в торжественные дни к Высочайшему двору».
В 1851 году в Венеции в театре Ла Фениче состоялась премьера оперы итальянского композитора Джузеппе Верди «Риголетто».
В 1931 году Всесоюзный Совет физической культуры учредил в СССР физкультурный комплекс ГТО — «Готов к труду и обороне».
Кто родился
11 марта 1544 года родился знаменитый итальянский поэт Торквато Тассо, вошедший в историю как «величайший безумец столетия». Вершиной его творчества признана эпическая поэма «Освобожденный Иерусалим». Он также написал трагедию «Король Торрисмондо» и религиозную поэму «Семь дней сотворения мира».
В 1818 году на свет появился российский балетмейстер и педагог Мариус Петипа. Он разработал новую структуру балетного спектакля, где сочетал пантомиму и танцевальные сцены. Вторую половину XIX века называют в балете «эпохой Петипа».
В 1921 году родился выдающийся аргентинский музыкант и композитор Астор Пьяццолла, чьи сочинения значительно обогатили жанр танго. Пьяццолла — родоначальник нового стиля, который воплощает элементы джаза и классической музыки — Тango Nuevo (Танго нуэво).
Также 11 марта родились музыкант Николай Парфенюк, актеры Мария Аронова, Юрий Чурсин, Алекс Кингстон, Джонни Ноксвилл.