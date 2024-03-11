11 марта , РИА Крым , Общество

Какой сегодня праздник: 11 марта

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар — РИА Новости Крым. 11 марта православные встречают Масленицу, а мусульмане празднуют Рамадан, в России поздравляют работников органов наркоконтроля и сотрудников ЧОП. А еще в этот день родился аргентинский композитор Астор Пьяццолла.