Что можно и нельзя делать в день Прокопа-перезимника 11 марта, который называют Дорогорушитель

Православная церковь 11 марта вспоминает святого Прокопия Декаполита. В народе празднуют день Прокопа-перезимника. Однако существует еще одно название — Дорогорушитель. Считалось, что Прокоп как бы подгоняет весну, разрушает снежный настил из-за чего начинается бездорожье.
Что нельзя делать 11 марта
В день Прокопа-перезимника никогда не планировали поездок на дальние расстояние. Это связано с тем, что в дороге могли возникнуть неприятности. Не следует отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается. Не рекомендуется ругаться. Кроме того, запрещено шуметь, так как это может отпугнуть любовь или же финансы. Также нельзя устраивать шумные застолья. Считается, что они могут грозит неприятностями.
Что можно делать 11 марта
Если 11 марта была капель, то охотники всегда шли в лес охотиться на зайцев. Кроме того, в указанный день всегда смазывали калитки. Предки верили, что таким образом можно обезопасить собранный урожай от краж. А еще всегда звали гостей.
Согласно приметам, капель и южный ветер 11 марта указывают на теплое лето. В том случае, если прилетели грачи, то ждали богатого урожая. Воробьи, которые сидят под крышей и чистят перышки, говорят про потепление в скором времени.