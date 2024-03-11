Что можно и нельзя делать в день Прокопа-перезимника 11 марта, который называют Дорогорушитель

В день Прокопа-перезимника никогда не планировали поездок на дальние расстояние. Это связано с тем, что в дороге могли возникнуть неприятности. Не следует отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается. Не рекомендуется ругаться. Кроме того, запрещено шуметь, так как это может отпугнуть любовь или же финансы. Также нельзя устраивать шумные застолья. Считается, что они могут грозит неприятностями.