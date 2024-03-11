Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты

Фото с горнолыжного отдыха опубликовала вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова

Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова провела мартовские праздники с семьей в горах, катаясь на лыжах.
Источник: Соцсети

Об этом она сообщила у себя в соцсетях и поделилась селфи с горнолыжного склона.

«Опять пользуюсь возможностью длинных выходных и семьей катаемся на лыжах!» — подписала свой снимок руководитель.

На фото Анна Терешкова в горнолыжном шлеме и белом спортивном костюме бренда Forward с изображением двуглавого орла и российского триколора стоит на фоне горного пейзажа. При этом осталось неизвестным, в каком именно месте проходил отдых чиновницы.

Ранее «МК в Новосибирске» сообщал, что вице-мэр Новосибирска Терешкова показала студенческое фото.

здоровье