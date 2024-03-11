Фото с горнолыжного отдыха опубликовала вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова

Об этом она сообщила у себя в соцсетях и поделилась селфи с горнолыжного склона.
«Опять пользуюсь возможностью длинных выходных и семьей катаемся на лыжах!» — подписала свой снимок руководитель.
На фото Анна Терешкова в горнолыжном шлеме и белом спортивном костюме бренда Forward с изображением двуглавого орла и российского триколора стоит на фоне горного пейзажа. При этом осталось неизвестным, в каком именно месте проходил отдых чиновницы.
Ранее «МК в Новосибирске» сообщал, что вице-мэр Новосибирска Терешкова показала студенческое фото.