Работающих не по профилю мигрантов попросят покинуть Россию

В ведомстве пояснили, что документ подготовлен по результатам стратегической сессии правительства и направлен на увеличение заинтересованности работодателей в участии в организованном наборе и закреплении такого механизма как приоритетного в целом.
«Законопроект предусматривает создание специального документа, подтверждающего право иностранного гражданина на временную трудовую деятельность в России. На практике это означает, что в рамках оргнабора трудовой мигрант будет трудиться у конкретного работодателя согласно разрешительным документам. При этом вносить авансовые платежи по ним будет компания, непосредственно нанимающая иностранного специалиста, — рассказали “Известиям” в пресс-службе Минтруда.
Там отметили, что такое решение позволит исключить случаи, когда в рамках оргнабора по приезде в Россию трудовой мигрант мог отказаться работать, например, в строительной компании, которая понесла расходы на его найм, включая затраты на авиабилеты, и перейти в курьерскую службу.
«Более того, если такой работник выразит желание работать на другом предприятии, которое не является участником оргнабора, ему придется покинуть территорию РФ в течение 15 дней», — уточнили в министерстве.