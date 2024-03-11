Работающих не по профилю мигрантов попросят покинуть Россию

Там отметили, что такое решение позволит исключить случаи, когда в рамках оргнабора по приезде в Россию трудовой мигрант мог отказаться работать, например, в строительной компании, которая понесла расходы на его найм, включая затраты на авиабилеты, и перейти в курьерскую службу.