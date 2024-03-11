Утро в Хабаровске: −6°С, снег, вероятность магнитной бури 20%

В Хабаровске по состоянию на 7 часов утра 11 марта отключений холодной и горячей воды нет.
Вчера днем на дорогах краевого центра работали 23 единиц техники, ночью — 19. С магистралей города убраны и вывезены 1061 кубометров снега.
Произошло 17 ДТП. За сутки зафиксированы 6 возгораний.
На пульт «03» поступило 670 вызовов.
Сегодня утром на городские маршруты вышли 474 единицы общественного транспорта: 21 трамвай, 18 троллейбусов, 435 автобусов.
В связи с транспортными заторами возможны отклонения от установленного расписания движения маршрутов, увеличение интервалов движения между транспортными средствами.
За прошедшие сутки в населенных пунктах на территории края ликвидировано 11 пожаров, из них в жилом секторе — 8, на прочих объектах — 3. Для ликвидации загораний и пожаров привлекалось 44 единицы техники и 154 человека.
По информации ФГБУ «Дальневосточное УГМС» 11 марта 2024 года опасные метеоявления не прогнозируются.
Опасные гидрологические явления не зарегистрированы. На реках края ледостав. Преобладает тенденция понижения уровней воды.
Толщина льда на реках южных районов края 30−80 см, на реках центральных районов 80−100 см, северных 90−120 (местами 120−140 см), что близко к норме + 20−40 см.
На реке Амур у г. Хабаровска толщина льда 85 см, что меньше нормы на 14 см.
В настоящее время действует 30 ледовых переправ: Амурский район — 1, Аяно-Майский район — 5, Верхнебуреинский район — 1, Охотский район — 4, Николаевский район — 3, Хабаровский район — 2, район им. П. Осипенко — 5, район им. Лазо — 3, Ульчский район — 5, Комсомольский район — 1.
Радиационный фон в крае колеблется от 0,09 до 0,13мкЗв/ч, что в пределах естественных фоновых значений (до 0,26 мкЗв/ч).
Солнечная активность — низкая. Геомагнитное поле — от спокойного до неустойчивого. Вероятность магнитной бури 20%.
Восход солнца — 07:22, закат — 18:59, долгота дня — 11:36 (+3:34).