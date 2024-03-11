Погода на неделю в Калининграде: крепкий ветер, дожди и резкое потепление

В первой половине недели Калининград окажется под влиянием циклона. В понедельник, по данным портала rp5.ru, в нашем городе поднимется ветер, чья скорость в порывах составит 16 метров в секунду. К вечеру может пойти дождь и немного снизится атмосферное давление.