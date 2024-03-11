Синоптики обещают дождь. Стало известно, какой будет погода в Иркутске на неделю с 11 по 17 марта

После повышения дневных температур на неделе до +8, можно сказать, что в выходные небесная канцелярия не намерена баловать сибиряков. Однако, плохим прогноз тоже не назовешь. Ночью в субботу пойдет снег, похолодает до −8. Днем же 16 марта в Иркутске +1 и без осадков. Кстати, именно в этот день в городе пройдут широкие гуляния на Масленицу. В региональном центре будет несколько локаций для народных забав. С размахом зиму проводят у стадиона «Труд» и на заливе Якоби. Начало праздничных программ и там, и там — в 13.00.