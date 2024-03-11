Синоптики обещают дождь. Стало известно, какой будет погода в Иркутске на неделю с 11 по 17 марта

От −11 до +8 градусов — такие температурные качели принесет погода в Иркутске на неделю с 11 по 17 марта. Так, в понедельник в областном центре утром ожидается до −8 градусов, а днем воздух прогреется до +5…+7. Об этом КП-Иркутск сообщили в ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
Погода в Иркутске на неделю с 11 по 17 марта 2024
В первый рабочий день в городе дует юго-восточный ветер со скоростью 4−9 м/с, и, кстати, осадков не будет. Чего не скажешь про вторник. По данным Гидрометцентра России, 12 марта в Иркутске в ночные часы столбики уличных термометров опустятся до −9, небо затянут облака, днем потеплеет до +8 и… пойдет дождь.
— Вероятность небольшого кратковременного дождя — 80%, — такие данные приводят специалисты Гидрометцентра страны. — Выпадет до 0.3 миллиметров осадков.
В ночь на среду в столице Приангарья похолодает до −10. Осадков не предвидится. Днем 13 марта также облачно с прояснениями и никакого снега или дождя. Метеорологи обещают в этот день до +6 градусов.
Ночь 14 числа в ближайшие семь дней станет самой теплой. Специалисты прогнозируют до −4 градусов и временами небольшой снег. Ожидается до 0.7 миллиметров осадков с вероятностью в 83%. Стоит отметить, что день 14 марта будет единственным на неделе с отрицательной температурой воздуха. По данным Гидрометцентра России, за окном в четверг днем до −1 градуса. Этот момент на неделе станет переломным. Дальше такого тепла, как в первые три будних дня, ждать не стоит.
Так, в ночь на пятницу приморозит до −11, однако, днем 15 марта показания термометров поднимутся до +1. В течение суток небо окажется затянутым облаками, но осадков по прогнозу нет.
Погода в Иркутске на неделю с 11 по 17 марта 2024: прогноз на выходные
После повышения дневных температур на неделе до +8, можно сказать, что в выходные небесная канцелярия не намерена баловать сибиряков. Однако, плохим прогноз тоже не назовешь. Ночью в субботу пойдет снег, похолодает до −8. Днем же 16 марта в Иркутске +1 и без осадков. Кстати, именно в этот день в городе пройдут широкие гуляния на Масленицу. В региональном центре будет несколько локаций для народных забав. С размахом зиму проводят у стадиона «Труд» и на заливе Якоби. Начало праздничных программ и там, и там — в 13.00.
Что касается воскресенья, то ночью 17 марта, по данным портала Гисметео, в областном центре до −9, а днем до +4 и небольшой мокрый снег.
Такой будет погода в Иркутске на неделю с 11 по 17 марта 2024.