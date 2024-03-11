Экзамен многоразового использования

Напомним, 29 февраля президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию упомянул несколько «накопившихся» проблем школьного образования. Одна из них — «расхождение образовательных программ и вопросов на экзаменах». Как следствие, заявил президент, «механизм ЕГЭ должен совершенствоваться». Господин Путин предложил «дать выпускникам, что называется, второй шанс», то есть предоставить возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов.
Тема «второго шанса» при сдаче экзамена обсуждалась образовательным сообществом чуть ли не с самого появления ЕГЭ. А два года назад депутаты от партии «Новые люди» даже внесли законопроект, который разрешал выпускникам пересдать ЕГЭ в течение месяца, если их не устроил полученный на экзамене результат. Однако Рособрнадзор тогда заявил «Ъ», что не поддерживает инициативу и считает ее избыточной («Ъ» рассказывал об этом 28 апреля 2022 года). Но после выступления главы государства оказалось, что можно обойтись и без изменения федерального законодательства. Рособрнадзор сообщил, что готов в ближайшие два месяца внести изменения в порядок и расписание проведения ЕГЭ, так чтобы экзамен смогли пересдать выпускники уже этого года.
«Ъ» попросил Рособрнадзор поделиться подробностями реформы.
В ведомстве подчеркнули, что на данный момент поправки предусматривают возможность пересдачи только одного предмета.
При этом Рособрнадзор посоветовал выпускникам «сделать осознанный выбор и оценить свои возможности, так как первый результат будет аннулирован независимо от того, будет он выше или ниже». В ведомстве добавили, что говорить о расширении возможности пересдавать ЕГЭ до нескольких предметов пока «преждевременно».
Кроме прочего, Рособрнадзор прояснил процедуру пересдачи ЕГЭ по иностранным языкам. Он, напомним, состоит из двух отдельных частей — письменной и устной. И в случае если выпускник будет не удовлетворен результатом одной из частей экзамена, пересдавать его придется полностью. «Пересдача только одной части невозможна, так как результат участник ЕГЭ получает за обе части в совокупности. В случае принятия решения о пересдаче ЕГЭ по иностранным языкам первый результат за обе части будет аннулирован», — предупредили в ведомстве.
Профессор Института развития образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина назвала инициативу правильной и «давно назревшей»: «ЕГЭ — экзамен с очень высокими ставками. Не хотелось бы, чтобы итоговая аттестация зависела от субъективных факторов: в каком самочувствии был выпускник, смог ли он справиться с волнением, какой ему попался вариант и так далее». Однако, отметила она, предоставляя права на пересдачу ЕГЭ, организаторы должны обеспечить ту же достоверность и прозрачность результатов, как и при основной сдаче: «Мы должны быть уверены, что и сами задания были равной сложности, и критерии оценивания были равными».
Госпожа Абанкина уверена, что процедура пересдачи ЕГЭ будет «ресурснозатратной», поскольку необходимо обеспечить равные условия для сдачи и пересдачи экзамена. В то же время важно оценить, какие расходы за собой повлечет возможность пересдавать экзамен:
«Мы не очень понимаем, какое будет количество тех, кто пересдает ЕГЭ. Надо понять, сколько их будет, какие экзамены они будут пересдавать, сколько нужно собрать членов комиссии, какие финансовые затраты будут».
Она добавила, что необходимо будет проанализировать результаты ЕГЭ-2024, чтобы понять, стоят ли эти изменения таких расходов. При этом сама госпожа Абанкина считает, что в будущем стоит расширить возможность пересдачи ЕГЭ до нескольких предметов. Напомним, ранее академик РАО Виктор Болотов (стоял у истоков создания системы ЕГЭ в России) предупреждал в беседе с «Ъ», что из-за реформы проверяющим придется работать в ускоренном режиме, «а для этого нужны дополнительные затраты и хорошее финансирование».
Первый зампред думского комитета по просвещению Яна Лантратова («Справедливая Россия — За правду») сообщила «Ъ», что реформирование и даже отмена ЕГЭ — одни из самых популярных вопросов у избирателей. «Решение президента однозначно поддерживаем, потому что некоторые школьники очень волнуются во время сдачи ЕГЭ. Их можно понять. Разумеется, ребенок будет испытывать стресс от того, что сидит под камерами в чужой школе с незнакомыми учителями. Многие выдохнули просто от понимания того, что у них появится возможность пересдать», — говорит госпожа Лантратова. Предложение главы государства она назвала «первым шагом предстоящих изменений».
Однако парламентарии рассмотрят возможность расширения пересдачи ЕГЭ до нескольких предметов лишь после анализа результатов ЕГЭ-2024. «В этом году организационно будет затруднительно провести пересдачу нескольких предметов. Сначала надо попробовать на примере одного. А потом уже подведем итоги и решим, есть ли необходимость эту практику расширять. В любом случае обсудим этот вопрос после региональной недели на заседании комитета ГД по просвещению», — сообщила госпожа Лантратова.
«Президентская» поправка повлияет на расписание экзаменов, поскольку выпускники должны получить все результаты ЕГЭ к началу приемной кампании. «На текущий момент мы совместно с регионами прорабатываем вопрос формирования оптимального варианта расписания, учитывающего и учебный год, и приемную кампанию. Кроме того, все изменения будут согласованы с Минпросвещения России и Минобрнауки России», — добавили в пресс-службе. «Минобрнауки России совместно с Минпросвещения России, Рособрнадзором и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти создадут все необходимые условия для предоставления абитуриентам возможности пересдать ЕГЭ по одному из предметов до окончания приемной кампании», — заверила пресс-служба Минобрнауки.
Эмилия Габдуллина