Экзамен многоразового использования

Тема «второго шанса» при сдаче экзамена обсуждалась образовательным сообществом чуть ли не с самого появления ЕГЭ. А два года назад депутаты от партии «Новые люди» даже внесли законопроект, который разрешал выпускникам пересдать ЕГЭ в течение месяца, если их не устроил полученный на экзамене результат. Однако Рособрнадзор тогда заявил «Ъ», что не поддерживает инициативу и считает ее избыточной («Ъ» рассказывал об этом 28 апреля 2022 года). Но после выступления главы государства оказалось, что можно обойтись и без изменения федерального законодательства. Рособрнадзор сообщил, что готов в ближайшие два месяца внести изменения в порядок и расписание проведения ЕГЭ, так чтобы экзамен смогли пересдать выпускники уже этого года.