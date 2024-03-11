В Хабаровске 11 марта днем температура воздуха достигнет 0 градусов

Как сообщили в ФГБУ «Дальневосточное УГМС», в краевой столице и в регионе в целом немного снежно. На юге края ночью −12 −17, днем −2 +3, ветер северный, северо-западный, 5−10 м/с, в центральных районах ночью −14 −29, днем 0 −11, ветер северный, западный, 4−10 м/с. На севере края ночью −14 −29, днем −4 −11, ветер северный, северо-западный, 4−12 м/с.