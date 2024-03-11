Плановые отключения воды во Владивостоке — адреса и даты

Во Владивостоке на предстоящей неделе грядут отключения холодного водоснабжения, сообщает ИА PrimaMedia.
По данным «Примводоканала», в среду, 13 марта, с 9.00 часов воды не будет в домах по следующим адресам:
Островского, 10. Толстого, 28−52, 41, 41а, 43, 43а, 45.
До 18.00 вода будет отсутствовать по причине плановых ремонтных работ.
Также через неделю, 20 марта, воды не будет с 10.00 до 19.00 по улицам:
3-я улица, 1, 11, 12. 4-я улица, 3−11, 4−26. 5-я улица, 9−17, 10−16. 6-я улица, 28, 28а, 30, 30а, 32, 32а. Маковского, 99.
Причина — плановые ремонтные работы.