Студенты из Владивостока спасли пассажиров на самолете из Сочи

Напомним, что в начале февраля неотложную медицинскую помощь пассажиру рейса Владивосток-Москва оказали другие студенты-медики из нашего региона. Тогда будущие врачи летели на выставку-форум «Россия» в Москву. Во время полета женщине в салоне стало плохо. А ребята оказали ей первую помощь. Сказались навыки работы на станции скорой помощи в Уссурийске.