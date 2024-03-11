Студенты из Владивостока спасли пассажиров на самолете из Сочи

Студенты ДВФУ Ярослав Салатов и Надежда Цой оказали первую помощь пассажирам самолета, летевшего из Сочи. Людям прямо в салоне стало плохо. О поступке ребят из Владивостока сообщил в своем телеграмм-канале проректор ВУЗа по работе с молодежью Александр Кайданович.
Студенты из Владивостока работали в качестве медиков-волонтёров в Сочи на Всемирном фестивале молодёжи. И возвращались домой. Их навыки в итоге помогли помочь пассажирам.
Напомним, что в начале февраля неотложную медицинскую помощь пассажиру рейса Владивосток-Москва оказали другие студенты-медики из нашего региона. Тогда будущие врачи летели на выставку-форум «Россия» в Москву. Во время полета женщине в салоне стало плохо. А ребята оказали ей первую помощь. Сказались навыки работы на станции скорой помощи в Уссурийске.
Сейчас в Сочи на фестивале Владивосток выступал с большой программой в качестве молодежной столицы России. Делегация из Владивостока насчитывала более 150 человек. Приморская экспозиция была одной из самых популярных.