Дальневосточный леопард Leo 213M получил имя

Житель заповедника «Земля леопарда» получил имя от своего хранителя, сообщает ИА PrimaMedia. Как рассказали в пресс-службе ФГБУ, имя для пятнистого красавца придумал его же хранитель.
Дальневосточный леопард известный ранее под номером Leo 213M теперь зовется Спартаком — в честь исторического персонажа. Имя краснокнижной кошке выбрал Дмитрий Рябчиков.
«Спартак отлично демонстрирует повадки подвида: на некоторых фотографиях сидит в одиночестве и смотрит на свои территории. Также он хорошо питается, часто позирует и много передвигается», — рассказали сотрудники нацпарка.
Впервые хищника заприметили фотоловушки — еще в 2020 году. Тогда леопард был еще котенком и прогуливался по территории «Земли леопарда» вместе с матерью.
Сейчас же зверь вырос красивым спортивным и очень любознательным. Предполагается, что дальневосточному леопарду около четырех лет.