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Кадыров поздравил россиян с началом священного месяца Рамадан

Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил мусульман с наступлением священного месяца Рамадан. Слова поздравления он опубликовал в своем Telegram-канале.
Источник: РИА "Новости"

«Я от всего сердца поздравляю чеченский народ, всех мусульман республики и России, всю умму Посланника Аллаха… с наступлением священного месяца Рамадан!» — написал Кадыров.

Он пожелал россиянам здоровья и соблюдения всех предписаний Корана, а также воспользоваться возможностью стать лучше и избавиться от всего скверного в этот месяц.

Ранее Кадыров заявил, что ответственным органам следует обратить внимание на провокационное высказывание депутата Госдумы Михаила Матвеева по поводу исламизации России. Таким образом он отреагировал на заявление депутата о том, что после завершения СВО могут начаться боевые столкновения с мигрантами из Средней Азии и с Кавказа.

религии
Кадыров Рамзан