Кадыров поздравил россиян с началом священного месяца Рамадан

Ранее Кадыров заявил, что ответственным органам следует обратить внимание на провокационное высказывание депутата Госдумы Михаила Матвеева по поводу исламизации России. Таким образом он отреагировал на заявление депутата о том, что после завершения СВО могут начаться боевые столкновения с мигрантами из Средней Азии и с Кавказа.