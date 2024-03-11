Кадыров поздравил россиян с началом священного месяца Рамадан

«Я от всего сердца поздравляю чеченский народ, всех мусульман республики и России, всю умму Посланника Аллаха… с наступлением священного месяца Рамадан!» — написал Кадыров.
Он пожелал россиянам здоровья и соблюдения всех предписаний Корана, а также воспользоваться возможностью стать лучше и избавиться от всего скверного в этот месяц.
Ранее Кадыров заявил, что ответственным органам следует обратить внимание на провокационное высказывание депутата Госдумы Михаила Матвеева по поводу исламизации России. Таким образом он отреагировал на заявление депутата о том, что после завершения СВО могут начаться боевые столкновения с мигрантами из Средней Азии и с Кавказа.