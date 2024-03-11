Что произошло в Иркутске в ночь на 11 марта 2024 года: последние новости

В предстоящие дни в Иркутской области ожидается переменчивая погода. Согласно данным синоптиков, утром и днем 11 марта в западных и северных районах местами возможно усиление ветра. Порывы могут достигать 15−20 м/с. Кроме того, некоторые районы региона подвергнутся воздействию метелей и снегопадов, а также ожидается выпадение мокрого снега в отдельных местах.
В Иркутской зоогалерее радостное событие — кошачьим лемурам Милану и Чикки снова стало с кем играть, ведь у них родился третий детеныш. Зоопарк поделился в социальных сетях милыми фото и видео мамы и ее малыша. Пока заботливая мама не позволяет посторонним приближаться к своему ребенку.
В Приангарье не останавливаются усилия по подготовке и отправке помощи бойцам СВО даже во время выходных. Недавно из областного центра были направлены автомобили к линии фронта, чтобы поддержать наших земляков в выполнении их воинского долга.