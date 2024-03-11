Что произошло в Иркутске в ночь на 11 марта 2024 года: последние новости

В Иркутской зоогалерее радостное событие — кошачьим лемурам Милану и Чикки снова стало с кем играть, ведь у них родился третий детеныш. Зоопарк поделился в социальных сетях милыми фото и видео мамы и ее малыша. Пока заботливая мама не позволяет посторонним приближаться к своему ребенку.