В Новосибирской области ожидаются снегопад и гололёд

По информации Яндекс. Погоды, снегопады продлятся до 13 марта. Ожидается небольшое похолодание до −3°C −5°C начиная со вторника, 12 марта. Согласно прогнозу Гисметео, 10 и 11 марта в регионе будет мокрый снег, а весь оставшийся период недели пройдет снегопад при температуре до −6°C днем.