«Нас лишили шанса выиграть»: тренер БК «Динамо» обвинил судей в поражении

Баскетболисты « Динамо » из Владивостока потерпели третье поражение подряд в Суперлиге А. На этот раз в овертайме приморцы уступили в Иркутске местному клубу 85:88. В плей-офф «Динамо» уже попало, но в дальнейшей борьбе за медали получила тяжелую турнирную сетку.

Матч с «Иркутом» был очень похож на неудачный матч с «Университетом» во Владивостоке. Команда из Владивостока полностью провалила первую половину матча. Счёт после двух четвертей был 48:35 в пользу «Иркута». Однако в четвертом отрезке игры «Динамо» не только догнало соперника, но и вышло вперёд. Увы, довести до победы матч не удалось.

На последних секундах основного времени при равном счёте на игроке «Динамо» Андрее Десятникове был совершен грубый фол, и он получил травму. Однако, после вмешательства комиссара игры, судьи не дали «Динамо» провести замену и травмированный Десятников смазал оба штрафных. По мнению тренера владивостокцев судьи сами нарушили правила. А «Динамо» не смогло одержать победу.

«Наверное, нужно было просто увести команду с площадки. Мы однозначно подадим апелляцию. Результат уже не поменяют, но судей и комиссара накажут», — сказал главный тренер БК «Динамо» (Владивосток) Эдуард Сандлер.

После третьего подряд поражения в матчах с ключевыми соперниками, «Динамо» занимает 4 строчку в турнирной таблице. Выше «Динамо» не поднимется. А вот опуститься на одну-две строчки ещё может. Но это маловероятно. В любом случае, в полуфинале, если БК «Динамо» пройдет первый раунд, будет встречаться с лидером Суперлиги — БК «Химики». Причем и в полуфинале, и в играх за медали (за первое или третье место) у «Динамо» не будет преимущества своей площадки.