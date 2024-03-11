«Нас лишили шанса выиграть»: тренер БК «Динамо» обвинил судей в поражении

Баскетболисты «Динамо» из Владивостока потерпели третье поражение подряд в Суперлиге А. На этот раз в овертайме приморцы уступили в Иркутске местному клубу 85:88. В плей-офф «Динамо» уже попало, но в дальнейшей борьбе за медали получила тяжелую турнирную сетку.
Матч с «Иркутом» был очень похож на неудачный матч с «Университетом» во Владивостоке. Команда из Владивостока полностью провалила первую половину матча. Счёт после двух четвертей был 48:35 в пользу «Иркута». Однако в четвертом отрезке игры «Динамо» не только догнало соперника, но и вышло вперёд. Увы, довести до победы матч не удалось.
На последних секундах основного времени при равном счёте на игроке «Динамо» Андрее Десятникове был совершен грубый фол, и он получил травму. Однако, после вмешательства комиссара игры, судьи не дали «Динамо» провести замену и травмированный Десятников смазал оба штрафных. По мнению тренера владивостокцев судьи сами нарушили правила. А «Динамо» не смогло одержать победу.
«Наверное, нужно было просто увести команду с площадки. Мы однозначно подадим апелляцию. Результат уже не поменяют, но судей и комиссара накажут», — сказал главный тренер БК «Динамо» (Владивосток) Эдуард Сандлер.
Напомним, что до конца регулярного чемпионата остается два тура. «Динамо» проведет их в гостях. Ближайшая игра 18 марта в Ростове-на-Дону с местным «Барсом».