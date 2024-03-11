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Хороводы и старинные обряды: Владивосток готовится к долгожданному весеннему празднику

Администрация Владивостока опубликовала программу празднования масленицы.
Источник: Комсомольская правда

Во Владивостоке уже идет подготовка к празднованию масленицы. Отмечать будут во всех районах дальневосточной столицы, но все же на главной площади города развернутся основные мероприятия. Читайте о том, где и что ждет приморцев во время празднества в материале «Комсомольской правды — Владивосток».

Гостей и жителей приморской столицы приглашают проводить зиму 17 марта. На площади борцов революции развернется шумная ярмарка и пройдут веселые гуляния. Кстати, празднество начинается уже 11 числа. Всю неделю по городу будет разъезжать блиномобиль. Управляют транспортом скоморохи. В их арсенале — озорные шутки, викторины со сладкими призами, сувениры и даже лотерейные билеты, которые обязательно принесут удачу во время розыгрыша призов на главной площадке праздника.

Если добираться до площади лень после того, как объешься блинами, не стоит забывать про локальные мероприятия в разных районах города. Интерактивные программы с аниматорами, конкурсами и фотозонами пройдут в Советском районе у кинотеатра «Нептун», в Сквере Ветеранов на Ильичева, 15, в парке Гайдамак, на площадке концертного зала «Феско-Холл», а также в сквере ТЦ «Черемушки».

Праздничная программа мероприятий на центральной площади Владивостока, посвященная Масленице, — самая яркая и задорная. Людей ждут разнообразные развлечения: исторические реконструкции, спортивные забавы, прикладные мастер-классы, выступления творческих коллективов.

Здесь возведут настоящий посад, где мастера продемонстрируют кузнечное ремесло, ткачество и прядение. Все желающие смогут попытаться победить местного силача, попробовать себя в меткости, отправляя копья в цель, или покорить восьмиметровый масленичный столб. Для детей тоже подготовили развлечения. Примерка доспехов, катапульта, росписи пряников и другие активности.

Ну какой же праздник без вкусностей и сувениров? В торговых рядах представят разнообразные украшения и аксессуары, мед от местных производителей. У желающих получится не только его продегустировать, но и подсмотреть секреты приготовления сбитня.

Все гости смогут стать не только зрителями, но и участниками театрализованных представлений. Сказочные герои и скоморохи будут зазывать детей и взрослых для участия в масленичных забавах, где любой сможет сразиться в боях подушками, перетягивании каната, подъеме гири, распиливании дров. Участники получат призы и подарки.

Интересным событием станет настоящая кузнечная свадьба. Жених и невеста — мастера кузнечного дела, свадебный обряд будет тесно переплетаться с ремесленным делом. С масленичными обрядами, традициями и культурой гостей праздника познакомит царь Горох. Все спектакли пройдут на центральной сцене, там же выступят творческие коллективы и отдельные исполнители.

Главный символ праздника — круглые и горячие блины. Их выпекание — настоящий ритуал привлечения солнца, достатка и благополучия. За это будут отвечать повара владивостоксих кафе и ресторанов. Всех желающих приглашают на мастер-классы по приготовлению блинов и панкейков.

Кульминацией праздника станет сожжение самого высокого по сравнению с прошлыми годами чучела Масленицы высотой 4,5 метра.

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