Хороводы и старинные обряды: Владивосток готовится к долгожданному весеннему празднику

Во Владивостоке уже идет подготовка к празднованию масленицы. Отмечать будут во всех районах дальневосточной столицы, но все же на главной площади города развернутся основные мероприятия. Читайте о том, где и что ждет приморцев во время празднества в материале «Комсомольской правды — Владивосток».

Гостей и жителей приморской столицы приглашают проводить зиму 17 марта. На площади борцов революции развернется шумная ярмарка и пройдут веселые гуляния. Кстати, празднество начинается уже 11 числа. Всю неделю по городу будет разъезжать блиномобиль. Управляют транспортом скоморохи. В их арсенале — озорные шутки, викторины со сладкими призами, сувениры и даже лотерейные билеты, которые обязательно принесут удачу во время розыгрыша призов на главной площадке праздника.

Если добираться до площади лень после того, как объешься блинами, не стоит забывать про локальные мероприятия в разных районах города. Интерактивные программы с аниматорами, конкурсами и фотозонами пройдут в Советском районе у кинотеатра «Нептун», в Сквере Ветеранов на Ильичева, 15, в парке Гайдамак, на площадке концертного зала «Феско-Холл», а также в сквере ТЦ «Черемушки».