Хороводы и старинные обряды: Владивосток готовится к долгожданному весеннему празднику

Во Владивостоке уже идет подготовка к празднованию масленицы. Отмечать будут во всех районах дальневосточной столицы, но все же на главной площади города развернутся основные мероприятия. Читайте о том, где и что ждет приморцев во время празднества в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Гостей и жителей приморской столицы приглашают проводить зиму 17 марта. На площади борцов революции развернется шумная ярмарка и пройдут веселые гуляния. Кстати, празднество начинается уже 11 числа. Всю неделю по городу будет разъезжать блиномобиль. Управляют транспортом скоморохи. В их арсенале — озорные шутки, викторины со сладкими призами, сувениры и даже лотерейные билеты, которые обязательно принесут удачу во время розыгрыша призов на главной площадке праздника.
Праздничная программа мероприятий на центральной площади Владивостока, посвященная Масленице, — самая яркая и задорная. Людей ждут разнообразные развлечения: исторические реконструкции, спортивные забавы, прикладные мастер-классы, выступления творческих коллективов.
Здесь возведут настоящий посад, где мастера продемонстрируют кузнечное ремесло, ткачество и прядение. Все желающие смогут попытаться победить местного силача, попробовать себя в меткости, отправляя копья в цель, или покорить восьмиметровый масленичный столб. Для детей тоже подготовили развлечения. Примерка доспехов, катапульта, росписи пряников и другие активности.
Ну какой же праздник без вкусностей и сувениров? В торговых рядах представят разнообразные украшения и аксессуары, мед от местных производителей. У желающих получится не только его продегустировать, но и подсмотреть секреты приготовления сбитня.
Интересным событием станет настоящая кузнечная свадьба. Жених и невеста — мастера кузнечного дела, свадебный обряд будет тесно переплетаться с ремесленным делом. С масленичными обрядами, традициями и культурой гостей праздника познакомит царь Горох. Все спектакли пройдут на центральной сцене, там же выступят творческие коллективы и отдельные исполнители.
Главный символ праздника — круглые и горячие блины. Их выпекание — настоящий ритуал привлечения солнца, достатка и благополучия. За это будут отвечать повара владивостоксих кафе и ресторанов. Всех желающих приглашают на мастер-классы по приготовлению блинов и панкейков.
Кульминацией праздника станет сожжение самого высокого по сравнению с прошлыми годами чучела Масленицы высотой 4,5 метра.