Учёные зафиксировали рядом с Новосибирском редкое природное явление

В Новосибирской области зафиксировано редкое природное явление — перенос озона из стратосферы к поверхности Земли. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу консорциума «РИТМ углерода».
По словам руководителя лаборатории климатологии атмосферного состава Института оптики атмосферы им. В. Е. Зуева Бориса Белана, интрузия озона представляет собой редкое явление, при котором озон, обычно присутствующий в стратосфере на высотах от 10 до 50 км над поверхностью Земли, временно проникает в более низкие слои атмосферы, в тропосферу.
«Этот процесс может иметь значительное влияние на состав и химические реакции в атмосфере, а также на климатические условия в различных регионах планеты. Присутсвие озона в высоких концентрациях отрицательно воздействует на растительность, снижая урожайность по некоторым видам до 50%. По имеющимся подсчетам, например, снижение урожайности сельхозкультур составляет в среднем в Западной Европе 14%.», — рассказал учёный.
«Важным аспектом данного эксперимента является то, что во время проведения зондирования были измерены основные парниковые газы и выполнены заборы проб аэрозоля для получения химического состава. Дальнейшие исследования этого явления позволят расширить наши знания о процессах, происходящих в атмосфере Земли, уникальные данные о химическом составе стратосферного воздуха, помогут улучшить прогнозы изменений климата и развития экосистем», — добавил Борис Белан.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирске оштрафовали предприятия, не снизившие выбросы во время режима «чёрного неба».