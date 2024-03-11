Учёные зафиксировали рядом с Новосибирском редкое природное явление

«Этот процесс может иметь значительное влияние на состав и химические реакции в атмосфере, а также на климатические условия в различных регионах планеты. Присутсвие озона в высоких концентрациях отрицательно воздействует на растительность, снижая урожайность по некоторым видам до 50%. По имеющимся подсчетам, например, снижение урожайности сельхозкультур составляет в среднем в Западной Европе 14%.», — рассказал учёный.