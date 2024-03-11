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Бастрыкин заинтересовался делом о травмировании новорожденного в Новосибирске

Глава СКР Александр Бастрыкин проконтролирует расследование уголовного дела, которое возбудили после травмировании новорожденного в Новосибирске.
Источник: Следственный комитет РФ

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В Новосибирске следователи проверяют обстоятельства оказания медпомощи новорожденному, который после родовой травмы получил паралич руки, в рамках расследования уголовного дела. По мнению мамы мальчика, было совершена врачебная ошибка.

Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Новосибирской области Долгалеву доложить о ходе расследования дела.

Ранее «МК в Новосибирске» рассказывали о том, что Бастрыкин затребовал доклад о сносе Дома Кондратюка в Новосибирске.

СК