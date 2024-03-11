Бастрыкин заинтересовался делом о травмировании новорожденного в Новосибирске

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В Новосибирске следователи проверяют обстоятельства оказания медпомощи новорожденному, который после родовой травмы получил паралич руки, в рамках расследования уголовного дела. По мнению мамы мальчика, было совершена врачебная ошибка.
Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Новосибирской области Долгалеву доложить о ходе расследования дела.
Ранее «МК в Новосибирске» рассказывали о том, что Бастрыкин затребовал доклад о сносе Дома Кондратюка в Новосибирске.