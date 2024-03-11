Масленицу отметят в Хабаровске

16 и 17 марта в Хабаровске отметят Масленицу, сообщает пресс-служба администрации Хабаровска.
Мероприятия пройдут на 5 площадках города: в Краснофлотском районе на площади около кинотеатра «Хабаровск», в Центральном районе на пересечении Уссурийского бульвара и улицы Пушкина на нижнем пруду, в Индустриальном районе на безе отдыха «Дельфин», в Железнодорожном районе в сквере Дома культуры поселка имени Горького, в Кировском районе в парковой зоне набережной стадиона имени Ленина.
Для жителей города подготовят выступления творческих коллективов, театрализованные представления, мастер-классы, традиционные масленичные забавы и конкурсы, розыгрыши призов, спортивные состязания, фотозоны, ярмарки от местных мастеров-умельцев, а также точки, где можно купить блины, выпечку и горячие напитки.