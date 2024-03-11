Объемы медицинской реабилитации для участников СВО наращиваются в Приморье

Также для семей участников СВО и самих бойцов в Приморье развернута сеть кабинетов медико-психологического консультирования, где участники СВО и их семьи получают психологическую поддержку. Консультации проводят профессиональные клинические психологи в 32 поликлиниках, где под это выделены отдельные кабинеты. Кроме того, медики оказывают такую поддержку в приморском филиале Государственного фонда «Защитники Отечества» на улице Давыдова, 9, во Владивостоке.