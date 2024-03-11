Объемы медицинской реабилитации для участников СВО наращиваются в Приморье

Медицинскую помощь для членов семей участников СВО в Приморье оказывают в приоритетном порядке, отмечает пресс-служба краевого правительства.
Так, в министерстве здравоохранения Приморья и ключевых больницах выделены кураторы, которые в частном порядке помогают всем родным участников СВО в оказании медицинской помощи, их запросы рассматриваются приоритетно. За неделю специалисты медучреждений обрабатывают более 50 обращений приморцев.
«Помимо этого, большое число обращений в ведомство поступает от самих участников СВО по вопросам получения медпомощи. Для оперативности решения частных вопросов минздрав сотрудничает с военным ведомством. Это позволяет как можно быстрее подключиться к решению проблем со здоровьем наших бойцов. Эту работу мы наращиваем ежемесячно», — сказала заместитель председателя Правительств Приморского края Анастасия Худченко.
Также для семей участников СВО и самих бойцов в Приморье развернута сеть кабинетов медико-психологического консультирования, где участники СВО и их семьи получают психологическую поддержку. Консультации проводят профессиональные клинические психологи в 32 поликлиниках, где под это выделены отдельные кабинеты. Кроме того, медики оказывают такую поддержку в приморском филиале Государственного фонда «Защитники Отечества» на улице Давыдова, 9, во Владивостоке.
«С начала года к специалистам обратились более двух тысяч приморцев, за прошлый год такую помощь получили 11 557 человек. Всего за прошлый и текущий годы консультации психологов получили 318 участников СВО, 794 члена семей, в том числе, 21 ребенок», — добавила Анастасия Худченко.