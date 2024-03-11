Почти 160 человек приняли участие в зимнем триатлоне «Дерсу-Узала» в Арсеньеве

Соревнования уже традиционно прошли на территории лыжного клуба «Синегорье» и в этот раз собрали триатлонистов не только из Приморского края, но и из других регионов России.
«Проведение триатлона становится хорошей традицией. С каждым годом все больше ребят занимаются этим видом спорта, где можно проехать на лыжах, велосипеде, пробежать дистанцию. Мы построим здесь здание с кафе, раздевалками и всеми необходимыми удобствами. Сделаем эту базу местом притяжения, рядом строится курорт “Белая гора”, надеюсь, в следующем году она уже приобретет весомые очертания, где мы сможем покататься на горных лыжах. Отмечу, зимними видами спорта в крае уже занимаются 67 тысяч человек. Ребята успешно представляют регион на играх “Дети Приморья”, “Дети Азии”, различных чемпионатах», — подчеркнул Губернатор.
В этот мартовский день спортсменам способствовала солнечная погода, при этом легкий мороз не давал таять трассе. Участники соревновались в триатлоне, а также лыжных гонках, отмечает пресс-служба краевого минспорта.
Для всех участников работала полевая кухня, где можно было отведать солдатской каши и согреться горячим чаем.