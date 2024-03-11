Во Владивостоке по нацпроекту благоустроили территорию вокруг «черепашьего» озера

Строители из заброшенной и неприглядной территории превратили прибрежную зону в пространство, куда теперь регулярно приходят отдыхать местные жители. Здесь сделали новые дорожки, видовые площадки, установили лавочки, освещение, детскую площадку, смонтировали видеонаблюдение, которое позволит следить за безопасностью и порядком на территории.
Пространство вокруг озера на Сафонова стало местом, где стало удобно и приятно прогуливаться, отдыхать с детьми, а в летнее время — наблюдать за красноухими черепашками, отмечает пресс-служба мэрии.
Это не единственная общественная территория, отремонтированная во Владивостоке по нацпроекту. В прошлом году в городе благоустроили сопку Орлиное Гнездо, парк в Снеговой Пади и парк имени Сергея Лазо.