Во Владивостоке по нацпроекту благоустроили территорию вокруг «черепашьего» озера

Жители района очень ждали реконструкции этого общественного пространства. Они активно участвовали в рейтинговом онлайн-голосовании в 2022 году, в ходе которого эта территория и стала победителем. Тогда озеро заняло третье место, после начался процесс благоустройства.