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Во Владивостоке по нацпроекту благоустроили территорию вокруг «черепашьего» озера

Жители района очень ждали реконструкции этого общественного пространства. Они активно участвовали в рейтинговом онлайн-голосовании в 2022 году, в ходе которого эта территория и стала победителем. Тогда озеро заняло третье место, после начался процесс благоустройства.
Источник: Администрация Владивостока

Строители из заброшенной и неприглядной территории превратили прибрежную зону в пространство, куда теперь регулярно приходят отдыхать местные жители. Здесь сделали новые дорожки, видовые площадки, установили лавочки, освещение, детскую площадку, смонтировали видеонаблюдение, которое позволит следить за безопасностью и порядком на территории.

Пространство вокруг озера на Сафонова стало местом, где стало удобно и приятно прогуливаться, отдыхать с детьми, а в летнее время — наблюдать за красноухими черепашками, отмечает пресс-служба мэрии.

Это не единственная общественная территория, отремонтированная во Владивостоке по нацпроекту. В прошлом году в городе благоустроили сопку Орлиное Гнездо, парк в Снеговой Пади и парк имени Сергея Лазо.

флора и фауна