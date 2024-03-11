«Черноморец» на домашнем поле разгромил «СКА-Хабаровск»

Футболисты «СКА-Хабаровска» в 22 туре Первой российской лиги в минувшее воскресенье провели матч в Новороссийске с местным «Черноморцем». Вторая подряд встреча армейцев с клубами со дна турнирной таблицы в этот раз не принесла подопечным Романа Шаронова ни одного очка — поражение 3:0, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Напомним, в предыдущей игре красно-синие пропустили на последних минутах и вместо победы довольствовались ничьей с астраханским «Волгарём». В этот раз «СКА-Хабаровск» не смог забить ни одного мяча, проигрывая к перерыву 2:0 после ударов Мельникова на 22 минуте и Дениса Фомина на 43 минуте.
— Уже на 47 минуте отставание стало совсем крупным, мяч с передачи Дениса Фомина отправил в ворота «СКА-Хабаровска» капитан «Черноморца» Мераби Уридия, — отметили в пресс-службе армейцев. — Финальный счёт 3:0. Впереди армейцев ждут два матча на стадионе «Фишт» в Сочи: 14 марта в FONBET Кубке России против «Сочи», 18 марта в МЕЛБЕТ-Первой Лиге против «Торпедо».