Как выглядит неухоженный и забытый сквер «Стрелка» в Хабаровске: фото

Сегодня мы снова заглянули на эту территорию и не нашли того порядка, что был полгода назад. Многие скамейки еле видно из-под снега, урны забиты доверху мусором, под деревьями встречаются бутылки и пакеты. А тропинки вовсе остаются не чищены — в таком состоянии они пробыли всю зиму и остаются сейчас, весной.