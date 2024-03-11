Как выглядит неухоженный и забытый сквер «Стрелка» в Хабаровске: фото

Сегодня мы снова заглянули на эту территорию и не нашли того порядка, что был полгода назад. Многие скамейки еле видно из-под снега, урны забиты доверху мусором, под деревьями встречаются бутылки и пакеты. А тропинки вовсе остаются не чищены — в таком состоянии они пробыли всю зиму и остаются сейчас, весной.
Напомним, что весной 2023 года в сквере посадил дерево мэр города, также руководство авиакомпании «Аврора» обустроило рядом Аллею авиаторов, состоящую из 25 вечнозеленых деревьев хвойных пород. Средний возраст саженцев, выращенных специалистами хабаровского «Горзеленстроя» — от пяти до семи лет.
Мало того, директор местного филиала «Авроры» заявил, что компания возьмет шефство над этим сквером и будет поддерживать его в нормальном состоянии. Планировалось облагородить весь Авиагородок, восстановив на местных домах символы авиации в виде самолета и ракеты. Как выглядит сквер «Стрелка» в середине марта, смотрите в нашем фоторепортаже.