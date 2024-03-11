Как сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры, на встречу приглашают 13 марта 2024 года, начало в 10:00. Адрес: Хабаровск, улица Муравьева-Амурского, 54. Запись по телефону (4212) 32−41−70.
В хабаровском филиале фонда «Защитники Отечества» пройдет прием граждан
В помещении филиала «Защитники Отечества» прокурор Хабаровского края Николай Рябов совместно с врио военного прокурора Восточного военного округа Олегом Окороковым и руководителем хабаровского филиала фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» Аленой Чаплыгиной проведут личный прием граждан.