В Красноярске на рабочей неделе похолодает до −13 градусов

В Красноярск вновь пришли небольшие заморозки после плюсовой температуры.
В понедельник будет самый теплый день этой недели. Температура составит +4 градуса днем, будет облачно, ожидается мокрый снег. Ветер будет сильный — до 18 метров в секунду. Ночью прогнозируется −1 градус.
Во вторник температура воздуха опустится до −1 градуса днем, а также −9 градусов ночью. Будет облачно, без осадков. Ветер будет сильный, до 14 метров в секунду.
В среду температура воздуха днем будет держаться на отметке −2 градуса, а ночью она опустится до −9. Будет облачно, ожидается снег. Ветер до 7 метров в секунду.
В четверг синоптики обещают до −4 градусов днем, а также −11 градусов ночью. Будет облачно, без осадков. Ветер до 7 метров в секунду.
В пятницу столбик термометра опустится до −4 градусов днем. Будет облачно, без осадков. Ночью температура составит −13 градуса.