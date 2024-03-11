В Красноярске на рабочей неделе похолодает до −13 градусов

В понедельник будет самый теплый день этой недели. Температура составит +4 градуса днем, будет облачно, ожидается мокрый снег. Ветер будет сильный — до 18 метров в секунду. Ночью прогнозируется −1 градус.

Во вторник температура воздуха опустится до −1 градуса днем, а также −9 градусов ночью. Будет облачно, без осадков. Ветер будет сильный, до 14 метров в секунду.