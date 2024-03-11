В Красноярске устроили шоу на закрытии финала Кубка России по волейболу на снегу

Финал Кубка России по волейболу на снегу завершился в Красноярске. На главных играх, которые прошли вечером 10 марта, болельщиков попросили включить фонарики на своих гаджетах. Под впечатляющее сопровождение на площади Мира определили сильнейшие команды у мужчин и женщин.
Второй год подряд Кубок России по волейболу на снегу забрал «Факел» (Новый Уренгой) у мужчин. Среди женских команд лучшей стала «Динамо-Татарстан». Министр спорта Красноярского края Денис Петровский вручил командам трофеи, а также призовые за турнир.