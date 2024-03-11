Гуляния в честь Масленицы пройдут в Иркутской области с 11 по 17 марта

— Массовые гуляния состоятся в музее «Тальцы». С 12 по 15 марта там проведут Масленицу для детей. Они узнают о значении каждого дня празднования, сами сделают куклу Масленичку, поучаствуют в играх и попробуют блины, — говорят в правительстве.