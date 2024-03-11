Гуляния в честь Масленицы пройдут в Иркутской области с 11 по 17 марта

Гуляния в честь традиционного празднования Масленицы пройдут в Иркутской области с 11 по 17 марта. На неделе областные учреждения культуры проведут различные мероприятия. Об этом сообщают в правительстве региона.
— Массовые гуляния состоятся в музее «Тальцы». С 12 по 15 марта там проведут Масленицу для детей. Они узнают о значении каждого дня празднования, сами сделают куклу Масленичку, поучаствуют в играх и попробуют блины, — говорят в правительстве.
В Иркутском областном краеведческом музее с 12 по 15 марта пройдет «Широкая масленица», а с 13 по 17 марта — театрализованное представление «Как на масленой неделе».
В Ремесленном подворье в Иркутске 16 марта пройдет «Масленичный разгуляй». Посетители сами смогут испечь блины, поучаствовать в играх, конкурсах и мастер-классах. А еще расписать пряники и свалять «Войлочные солнышки».
Кроме того, 16 марта в библиотеке имени Молчанова-Сибирского состоится познавательный час для семей иностранцев с детьми «Масленицу встречаем, зиму провожаем». Гости узнают историю и традиции праздника.
В усадьбе Волконских Масленицу отпразднуют 17 марта. Начнется праздник со спектакля «Масленица у царя Дадона». Посетителей ждут игры, чай с блинами, катание на лошади, состязания и лотерея.