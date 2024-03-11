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В красноярской Покровке заметили щура

Редкая птица летала в парке.
Источник: Наш Красноярский край

Щура заметили в красноярском парке «Покровский» на Караульной горе. Птицу с желтым оперением сфотографировал сотрудник издания «Наш Красноярский край» Андрей Максимов.

Обычно это самки, а вот самцы имеют красный окрас. Такие там тоже есть, но самок или молодых птиц явно больше, сообщил Максимов. Щур — спокойная и скрытная птица. Обитают в диких лесах, но человека обычно подпускают к себе. При сильной потребности они залетают в парки и сады.

Встретить такую красивую птицу можно и в национальном парке «Красноярские Столбы».

флора и фауна