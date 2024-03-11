В красноярской Покровке заметили щура

Обычно это самки, а вот самцы имеют красный окрас. Такие там тоже есть, но самок или молодых птиц явно больше, сообщил Максимов. Щур — спокойная и скрытная птица. Обитают в диких лесах, но человека обычно подпускают к себе. При сильной потребности они залетают в парки и сады.