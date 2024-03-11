Зима, давай, до свидания: Хабаровск готовится грандиозно отметить масленицу

В миске смешать 2−3 куриных яйца, щепотку соли, щепотку соды, и пять столовых ложек сахара. По желанию можно добавить ванилин. Всю эту массу тщательно перемешать и добавить в нее 0,5 литра молока. Жирность значения не имеет. Также в полученную смесь добавить 100 миллилитров подсолнечного масла. После этого всыпать муку, и вымешивать тесто, до консистенции как на оладьи, не слишком жидкое, но и не густое. В конце добавить еще 100 миллилитров молока и жарить на раскаленной сковороде.