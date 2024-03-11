Зима, давай, до свидания: Хабаровск готовится грандиозно отметить масленицу

Хабаровск готовится грандиозно и весело отправить зиму восвояси и провести масленичную неделю. Основные мероприятия запланированы на выходные — 16 и 17 марта, а вот вкусные блинчики можно с чистой совестью готовить уже с 11 числа. Рассказываем, как будет проходить масленица в Хабаровске в 2024 году, какая программа мероприятий ждет горожан, будут ли сжигать чучело, лазить по столбам с подарками, и угощать народ блинами.
ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ НА МАСЛЕНИЦУ 2024: КУДА СХОДИТЬ В ХАБАРОВСКЕ
Основная программа запланирована на 16 и 17 марта. На пяти площадках в разных районах города прощаться с зимой будут в субботу с 12 до 15 часов.
В Краснофлотском районе мероприятие состоится на площади около кинотеатра «Хабаровск», в Центральном районе на пересечении Уссурийского бульвара и улицы Пушкина, в Индустриальном районе на базе отдыха «Дельфин», в Железнодорожном районе в сквере Дома культуры поселка имени Горького, а в Кировском районе — в парковой зоне набережной стадиона имени Ленина.
На базе «Дельфин» помимо обширной программы, будет установлен единственный в городе столб с подарками. Горожане посоревнуются в силе и ловкости, взбираясь на него.
— Кроме того, в этот день в муниципальных учреждениях культуры, образования, центрах работы с населением и других учреждениях с 12 до 14 часов пройдут праздничные концертные программы, детские конкурсы, — сообщает администрация города.
В воскресенье 17 марта с 12 часов состоятся праздничные гуляния на 63 площадках города. Их организуют муниципальные учреждения образования, культуры, спорта, центры работы с населением.
Так, в Краснофлотском районе мероприятия будут проходить на базе следующих учреждений: гимназия № 7, гимназия № 8, Политехнический лицей, Экономическая гимназия, средняя школа № 44, Дворец творчества детей и молодежи «Северное сияние», школа «Успех», Военно-морской лицей, кадетская школа № 1, средняя школа № 1 имени С. В. Орлова, средняя школа № 2 п. Березовка, центр работы с населением «Диалог», Центр народной культуры и досуга п. Березовка.
В Центральном районе — в Волочаевском лицее, третьей гимназии, и в школах 12, 30, 32 и 33. Помимо школ в Индустриальном районе, гуляния организуют здесь и на базе Дома культуры для молодежи и населения, у Центра развития творчества детей и юношества, Центра внешкольной работы «Планета взросления», Хабаровского центра театрального искусства «Бенефис», и других учреждениях.
В Кировском и Железнодорожном районах города также состоятся гуляния на масленицу на базах образовательных учреждений и центрах досуга и творчества. Практически везде пройдут концерты, театрализованные представления, мастер-классы, игры и конкурсы.
Обязательным атрибутом масленицы являются блины. Жители города смогут купить выпечку, блинчики и горячие напитки. Кстати, пока о том, будут ли сжигать чучело на масленицу, не сообщалось.
РЕЦЕПТ БЛИНОВ ОТ «КОМСОМОЛКИ»
Блины — самое главное и любимое блюдо жителей Хабаровска на масленицу. Традиционно, готовят их всю неделю. Вариаций рецептов блинов масса, делимся самым простым, но вкусным из них.
В миске смешать 2−3 куриных яйца, щепотку соли, щепотку соды, и пять столовых ложек сахара. По желанию можно добавить ванилин. Всю эту массу тщательно перемешать и добавить в нее 0,5 литра молока. Жирность значения не имеет. Также в полученную смесь добавить 100 миллилитров подсолнечного масла. После этого всыпать муку, и вымешивать тесто, до консистенции как на оладьи, не слишком жидкое, но и не густое. В конце добавить еще 100 миллилитров молока и жарить на раскаленной сковороде.
Для начинки: Два крупных яблока очистить от кожуры и нарезать мелкими кубиками. На сковороде нагреть немного растительного масла, всыпать яблоки и добавить три ложки сахара. Когда яблоки дадут сок, а сахар растворится, в смесь добавить 0,3 килограмма обычного творога и все тщательно перемещать. подержать на огне несколько минут и откинуть на сухую тарелку.
На каждый блин выложить по одной ложке творога с яблоком, и завернуть в трубочку. Блины с яблоком и творогом готовы.