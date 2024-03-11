Сыгравший Виталия Наливкина актёр поблагодарил людей за помощь

Информация о том, что у Неретина серьёзные проблемы со здоровьем, появилась в новых медиа в конце февраля. Сообщалось, что мужчина почти не встаёт с постели из-за асептическего некроза тазобедренного сустава, к тому же остро нуждается в финансовой поддержке.