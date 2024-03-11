Сыгравший Виталия Наливкина актёр поблагодарил людей за помощь

Приморский актёр Андрей Неретин, некогда игравший выдуманного чиновника из Уссурийска Виталия Наливкина, через социальные сети поблагодарил всех, кто оказал ему помощь в сложной жизненной ситуации.
Информация о том, что у Неретина серьёзные проблемы со здоровьем, появилась в новых медиа в конце февраля. Сообщалось, что мужчина почти не встаёт с постели из-за асептическего некроза тазобедренного сустава, к тому же остро нуждается в финансовой поддержке.
После того как сатирическое скетч-шоу о несуществующем предисполкома Уссурийска Виталии Наливкине было закрыто, Неретин, игравший главную роль, фактически остался без средств к существованию. Неравнодушные приморцы обратились с просьбой к россиянам помочь недавней звезде YouTube.
Сейчас Андрей Неретин в аккаунте Telescop выразил благодарность всем, кто оказал ему материальную и физическую поддержку.
Серия сатирических роликов о деятельности Виталия Наливкина появилась в социальных сетях в 2020 году на YouTube-канале BARAKuda.