Пять человек претендуют на звание почётных жителей Хабаровска

В Хабаровске закончился период подачи заявок на присвоение звания почётного жителя краевой столицы. По итогам отбора определены пять претендентов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Среди кандидатов — Воронов Борис Александрович — профессор, доктор биологических наук, научный руководитель Института водных и экологических проблем Дальневосточного отделения РАН. Воронов организовал, открыл и возглавил первую на Дальнем Востоке кафедру туризма и гостиничного хозяйства на базе Хабаровской государственной академии экономики и права. Борис Александрович является автором и соавтором более 400 научных трудов. Профессору присвоено звание «Заслуженный эколог Российской Федерации» и множество других наград. Также среди претендентов — президент Ассоциации корейских организаций Дальнего Востока и Сибири Бейк Ку Сен. Свою деятельность Бейк Ку Сен посвятил развитию дружеских отношений между Дальним Востоком и странами Корейского полуострова. Отмечен грамотой президента Республики Корея и многими другими наградами.





Главный хабаровский краевед Анатолий Михайлович Жуков также претендует на звание почетного жителя Хабаровска. Пожалуй, больше, чем он, о краевой столице не знает никто. Каждый район, улица, здание — вся информация у Жукова систематизирована и сведена в большой каталог, которому позавидует любой другой краевед. Всем, кто желает узнать чуть больше об историческом прошлом Хабаровска, Анатолий Михайлович с радостью помогает. Причем, абсолютно бесплатно. Казаринов Андрей Егорович — кандидат технических наук, доцент. С 1983 года ведет научную деятельность в хабаровском институте ТОГУ по направлению «Автомобильные дороги». Много времени уделяет студентам, является одним из лучших методистов и авторов образовательных программ бакалавров, специалистов и магистров.

Пятый кандидат на звание почетного жителя Хабаровска — Жученко Ольга Григорьевна. С 2012 года — директор центра «Народных ремесел». Много времени Ольга Григорьевна посвящает организации городских научно-практических конференций, обучающих семинаров, выставок, конкурсов детского творчества, мастер-классов городского и краевого уровня. Почетного жителя Хабаровска из обозначенных пяти кандидатов выберут сами хабаровчане путем народного голосования, которое стартует позже. Окончательное же решение примут депутаты городской думы в мае. Знак почетного гражданина города вручат перед днем рождения краевой столицы.