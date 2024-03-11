В НГУ стоимость обучения за год превысила 200 тысяч рублей

Стоимость обучения в новосибирских вузах ежегодно растет. За год обучения в НГУ по некоторым специальностям придется отдать больше 200 тысяч рублей.
Согласно информации, размещенной на сайте вуза, самое дорогое направление — менеджмент на экономическом факультете. Один семестр здесь стоит 111 тысяч рублей, таким образом за год бакалавриата придется заплатить 222 тысячи рублей.
На втором месте — направление «востоковедение и африканистика» на гуманитарном факультете, оно стоит 217 тысяч рублей в год. Курс на факультете журналистики тоже стоит недешево — 195 тысяч рублей за год.
Самые дешевые направления — новинки, «мехатроника и робототехника», «искусственный интеллект». Семестр обучения стоит 178 тысяч рублей.