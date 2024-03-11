Власти Приморья продолжат субсидировать частные детские сады и школы

Обновлен порядок предоставления субсидий из краевого бюджета частным общеобразовательным организациям на возмещение затрат, связанных с предоставлением дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования.
Частные школы и детские сады могут получить субсидии для возмещения затрат на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек.
Субсидия предоставляется при условии соответствия организации установленным критериям и требованиям.
Объем субсидии определяется с учетом фактической численности обучающихся в организации на дату подачи заявки, норматива стандартной стоимости педагогической услуги с учетом коэффициентов удорожания, норматива расходов на обеспечение учебного процесса.
Субсидия частному детскому саду предоставляется ежемесячно на основании фактически понесенных затрат, но не более одной двенадцатой от общего объема субсидии.
Субсидии предоставляются министерством образования Приморского края по результатам отбора организаций. Отбор проводится министерством один раз в год не позднее 10 марта текущего финансового года.