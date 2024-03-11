Власти Приморья продолжат субсидировать частные детские сады и школы

Обновлен порядок предоставления субсидий из краевого бюджета частным общеобразовательным организациям на возмещение затрат, связанных с предоставлением дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования.



Частные школы и детские сады могут получить субсидии для возмещения затрат на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек.



Субсидия предоставляется при условии соответствия организации установленным критериям и требованиям.

Объем субсидии определяется с учетом фактической численности обучающихся в организации на дату подачи заявки, норматива стандартной стоимости педагогической услуги с учетом коэффициентов удорожания, норматива расходов на обеспечение учебного процесса.

