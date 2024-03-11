Заблокировали мусорными баками: пешеходы отомстили «паркушнику» в Приморье

Жители Уссурийска заметили автомобиль, который припарковали прямо перед подъездом жилого дома на улице Горького. Они решили показать нерадивому водителю, что блокировать проезд к мусорной площадке — не лучшая идея, подробности сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
По словам пользователей соцсетей, владелец транспортного средства косо припарковался прямо около мусорных баков и перекрыл проезд. Поэтому некоторые прохожие передвинули контейнеры, чтобы водитель подумал, прежде чем неуважительно вести себя по отношению к окружающим.
Некоторые комментаторы отметили, что на такую шутку решились сами мусорщики, потому что не могли подступиться к бакам. Другие интернет-пользователи решили, что наказание для автолюбителя незначительное и нужно было испачкать машину. Однако, насколько это правильно и законно, они не уточнили.
Ранее «КП» писала о народном мстителе, который держал «паркушников» в страхе.