Заблокировали мусорными баками: пешеходы отомстили «паркушнику» в Приморье

Некоторые комментаторы отметили, что на такую шутку решились сами мусорщики, потому что не могли подступиться к бакам. Другие интернет-пользователи решили, что наказание для автолюбителя незначительное и нужно было испачкать машину. Однако, насколько это правильно и законно, они не уточнили.