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Заблокировали мусорными баками: пешеходы отомстили «паркушнику» в Приморье

В Уссурийске люди заблокировали машину мусорными баками из-за неправильной парковки.
Источник: Соцсети

Жители Уссурийска заметили автомобиль, который припарковали прямо перед подъездом жилого дома на улице Горького. Они решили показать нерадивому водителю, что блокировать проезд к мусорной площадке — не лучшая идея, подробности сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».

По словам пользователей соцсетей, владелец транспортного средства косо припарковался прямо около мусорных баков и перекрыл проезд. Поэтому некоторые прохожие передвинули контейнеры, чтобы водитель подумал, прежде чем неуважительно вести себя по отношению к окружающим.

Некоторые комментаторы отметили, что на такую шутку решились сами мусорщики, потому что не могли подступиться к бакам. Другие интернет-пользователи решили, что наказание для автолюбителя незначительное и нужно было испачкать машину. Однако, насколько это правильно и законно, они не уточнили.

Ранее «КП» писала о народном мстителе, который держал «паркушников» в страхе.