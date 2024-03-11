Судьба «Амура» в плей-офф решится сегодня в Хабаровске

Отметим, что сегодняшняя игра, в случае поражения, станет для «Амура» последней в рамках финальных матчей текущего сезона КХЛ. Если же «тигры» окажутся сильнее своих соперников, то уже 13 марта их ждёт очередное противостояние с «Металлургом», но уже на выезде — и именно в Магнитогорске будет определено право выхода в следующий тур.