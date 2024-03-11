Судьба «Амура» в плей-офф решится сегодня в Хабаровске

Хабаровский хоккейный клуб «Амур» сегодня, 11 марта, продолжит борьбу за главный трофей КХЛ на домашнем льду «Платинум Арены». Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», «тигры» в 19:00 проведут очередную встречу с командой «Металлург» из Магнитогорска. В настоящее время гости ведут в серии до четырёх побед со счётом 2:3.
Отметим, что сегодняшняя игра, в случае поражения, станет для «Амура» последней в рамках финальных матчей текущего сезона КХЛ. Если же «тигры» окажутся сильнее своих соперников, то уже 13 марта их ждёт очередное противостояние с «Металлургом», но уже на выезде — и именно в Магнитогорске будет определено право выхода в следующий тур.
Напомним, что в рамках пятой игры плей-офф, которая состоялась на выезде 9 марта, ХК «Амур» уступил «лисам» со счётом 3:1. Ранее «тигры» побеждали уральцев дважды — 3 и 7 марта. «Металлург» изначально выступал в серии с «Амуром» в качестве явного фаворита и многим казалось, что четвертьфинал Восточной конференции будет легкой прогулкой для команды, но этого не произошло.