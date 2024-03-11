В Иркутске стартовал проект «Открытый диалог с мэром»

Первое мероприятие прошло накануне празднования Международного женского дня в Гуманитарном центре-библиотеке имени семьи Полевых, куда пригласили представительниц первичных отделений Совета ветеранов Свердловского округа. В дискуссии также участвовал председатель городской Думы Евгений Стекачев.
Мэр подчеркнул, что сегодня президент страны Владимир Путин сформировал эффективную и всем понятную систему национальных проектов, которые позволяют развивать регионы и муниципалитеты. Благодаря поддержке руководителей всех уровней власти в Иркутске создают достойные условия для жизни. Сейчас реализуют инфраструктурный проект по строительству теплового луча на улице Баррикад, что позволит ликвидировать угольные котельные в этой части города. Возводят учебные блоки школ № 53 и № 75, новые объекты на улице Ярославского и в микрорайоне Союз, детский сад в микрорайоне Лисиха, благодаря чему появятся дополнительные учебные места и снизится нагрузка на имеющиеся учреждения образования.
«При поддержке мэра Руслана Болотова в рамках финансирования из городского бюджета уже третий год работаем по такому направлению, как “депутатский фонд”. Это отличная возможность каждому депутату на своем избирательном участке точечно отрабатывать актуальные вопросы. Зачастую это не глобальная проблема, а установка лавочки в определенном дворе или создание благоустроенной дорожки на месте “народной тропы”. Но это именно то, что необходимо здесь и сейчас», — отметил Евгений Стекачев.
«Мнения горожан по ключевым вопросам являются в нашей работе определяющими. Все преобразования в столице Прибайкалья происходят при участии и поддержке иркутян. У нас есть четкое понимание, куда мы движемся и какие проекты будут реализованы в ближайшей перспективе. Это строительство школ на улице Мелентьева и в поселке Энергетиков, соцобъектов на территории городка ИВВАИУ и в Ново-Ленино, реконструкция Лермонтовской развязки, берегоукрепление Цесовской набережной, обновление парка пассажирского транспорта и многое другое, — подчеркнул Руслан Болотов. — Опыт старшего поколения важен для нас! Большое уважение вызывает их активная жизненная позиция, неравнодушие к тому, что происходит в Иркутске и в стране. Будем пользоваться их ценными советами в нашей работе и впредь».
В дальнейшем все предложения жителей столицы Прибайкалья будут рассматривать на разных площадках, в том числе в городской Думе, привлекать профильных специалистов, выносить результаты на обсуждение широкой общественности.