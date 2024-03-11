В Иркутске стартовал проект «Открытый диалог с мэром»

«Мнения горожан по ключевым вопросам являются в нашей работе определяющими. Все преобразования в столице Прибайкалья происходят при участии и поддержке иркутян. У нас есть четкое понимание, куда мы движемся и какие проекты будут реализованы в ближайшей перспективе. Это строительство школ на улице Мелентьева и в поселке Энергетиков, соцобъектов на территории городка ИВВАИУ и в Ново-Ленино, реконструкция Лермонтовской развязки, берегоукрепление Цесовской набережной, обновление парка пассажирского транспорта и многое другое, — подчеркнул Руслан Болотов. — Опыт старшего поколения важен для нас! Большое уважение вызывает их активная жизненная позиция, неравнодушие к тому, что происходит в Иркутске и в стране. Будем пользоваться их ценными советами в нашей работе и впредь».