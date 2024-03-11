Красноярским водителям напомнили о штрафах за грязные номера

«Чистый госномер — это вопрос не только дисциплины водителя, — говорят в дорожной полиции. — Регистрационные знаки автомобиля должны быть чистыми и читаемыми. Правила дорожного движения обязывают водителя перед выездом проверить, а в пути — обеспечить исправность транспортного средства, в том числе и чистоту номерных знаков. К примеру, в случае ДТП именно помощь очевидцев, запомнивших госномер автомобиля, поможет в короткие сроки установить личность правонарушителя».