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В Хабаровске закрывается семейный каток на набережной

Выход на площадку запрещен с 11 марта.
Сейчас в Ричмонде: +16° 9 м/с 15% 758 мм рт. ст. +11°
Источник: Комсомольская правда

В Хабаровске с понедельника, 11 марта, закрыли семейный каток на набережной. С этой даты выход на ледовую площадку строго запрещен.

Причиной этого стало повышение дневных температур в краевой столице. Они уже достигли того предела, когда залить новый слой льда уже невозможно. На площадке появляются трещины и неровности, из-за чего катание становится очень опасным для здоровья посетителей.

— Друзья! Нам было так приятно видеть ваши улыбки на семейном катке этой зимой. Впереди нас ждет не менее яркое семейное лето — много спорта, танцев и музыки, — сказали в дирекции спортивных сооружений Хабаровска.

Открытие семейного катка состоялось в краевой столице в декабре прошлого года. Это самая большая ледовая площадка на Дальнем Востоке.