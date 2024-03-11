В Хабаровске закрывается семейный каток на набережной

В Хабаровске с понедельника, 11 марта, закрыли семейный каток на набережной. С этой даты выход на ледовую площадку строго запрещен.
Причиной этого стало повышение дневных температур в краевой столице. Они уже достигли того предела, когда залить новый слой льда уже невозможно. На площадке появляются трещины и неровности, из-за чего катание становится очень опасным для здоровья посетителей.
— Друзья! Нам было так приятно видеть ваши улыбки на семейном катке этой зимой. Впереди нас ждет не менее яркое семейное лето — много спорта, танцев и музыки, — сказали в дирекции спортивных сооружений Хабаровска.
Открытие семейного катка состоялось в краевой столице в декабре прошлого года. Это самая большая ледовая площадка на Дальнем Востоке.